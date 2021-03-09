Укрзалізниця знову перевозитиме автомобілі: повернули спеціальні вагони
В Укрзалізниці відновили послугу вагона-автомобілевоза. У деяких регіонах України вони вже курсують, а у деяких – почнуть їздити вже найближчим часом.
Источник:Пресслужба Укрзалізниці
Станом на 9 березня вагони-автомобілевози вже здійснили приблизно 15 рейсів. У такий спеціальний вагон поміщається від 4 до 8 автівок – все залежить від габаритів.
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Обмеження по висоті автомобіля – 1,7 метри. Відомо, що загальна вантажомісткість одного такого вагона – 12 тонн.
Як курсують вагони
- № 12/11 Одеса – Львів. З Одеси курсує вагон через день по парних числах, зі Львова – через день по непарних числах.
- № 41/42 Дніпро – Трускавець (до Львова). Відправлення з Дніпра відбувається через день по парних числах, зі Львова – через день по непарних числах;
- № 15/16 Харків – Рахів (до Львова). Цей рейс курсуватиме с 12 березня 2021 року 2 рази на тиждень.
- № 17/18 Харків — Ужгород (до Львова). Ним можна буде скористатися з 15 березня 2021 року – також двічі на тиждень;
- № 7/8 Харків – Одеса. Почне курсувати найближчим часом 1 раз на тиждень.
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