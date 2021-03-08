Укрзалізниця відкрила продаж квитків на спеціальні рейси, які сполучують Закарпаття зі столицею, півднем та сходом країни. Спецперевезення відбудуться 9, 13 та 14 березня.

Як пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій, усі маршрути будуть виконані з обов'язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію.

Важливо Закарпаття – у червоній зоні: які обмеження почали діяти

Перелік спецпотягів

358/357 Рахів – Київ;

13/14 Солотвино – Київ;

15/16 Рахів – Київ;

81/82 Ужгород – Київ;

108/107 Ужгород – Одеса;

45/46 Ужгород – Лисичанськ.

Криклій додав, що пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками. Водночас він пояснив, що проїзні документи не потрібно змінювати.

Зверніть увагу! Укрзалізниця з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину тимчасово зупинила продаж квитків на Закарпаття. Сталося це через погіршення епідеміологічної ситуації у регіоні.

Зауважимо, що з 8 березня Закарпаття опинилося у червоній карантинній зоні.

Що заборонено на Закарпатті

прийом відвідувачів громадським харчуванням;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих магазинів і ринків;

робота закладів культури;

проведення масових заходів;

спортивні матчі проводяться без глядачів;

відвідування освітніх установ.

Зауважимо, що наразі у червоній карантинній зоні опинилися одразу 4 області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.