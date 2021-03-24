Не исправили недостатков: "Укрпочте" запретили повышать тарифы
Акционерному обществу "Укрпочта" отказали в пересмотре предложений касательно изменения тарифов. Соответствующее решение 23 марта приняла профильная Нацкомиссия.
Источник:пресс-служба НКРСИ
"Укрпочта" предлагала пересмотреть предельные тарифы в два этапа: первый – до 30 ноября 2021 года в среднем на 30,6%, второй – с 1 декабря 2021 года в среднем на 8,8%.
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НКРСИ решила отказать в просмотре предложений касательно изменения тарифов, представленных АО "Укрпочта", в связи с их несоответствием требованиям Порядка предложений по изменению тарифов,
– говорится в сообщении.
"Укрпочта" направила в НКРСИ письмо с предложением изменить предельные тарифы 8 февраля.
Нацкомиссия провела 19 февраля рабочее совещание с представителями Укрпочты, где попросила исправить некоторые недостатки в части изменения тарифов на пересылку посылок и приоритетной письменной корреспонденции.
По данным НКРС исправления так и не были учтены "Укрпочтой".
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