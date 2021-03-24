Акционерному обществу "Укрпочта" отказали в пересмотре предложений касательно изменения тарифов. Соответствующее решение 23 марта приняла профильная Нацкомиссия.

"Укрпочта" предлагала пересмотреть предельные тарифы в два этапа: первый – до 30 ноября 2021 года в среднем на 30,6%, второй – с 1 декабря 2021 года в среднем на 8,8%.

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НКРСИ решила отказать в просмотре предложений касательно изменения тарифов, представленных АО "Укрпочта", в связи с их несоответствием требованиям Порядка предложений по изменению тарифов,

– говорится в сообщении.

"Укрпочта" направила в НКРСИ письмо с предложением изменить предельные тарифы 8 февраля.

Нацкомиссия провела 19 февраля рабочее совещание с представителями Укрпочты, где попросила исправить некоторые недостатки в части изменения тарифов на пересылку посылок и приоритетной письменной корреспонденции.

По данным НКРС исправления так и не были учтены "Укрпочтой".

Обратите внимание! "Укрпочта" заявляла о почти 200 миллионах гривен прибыли в 2020 году. Однако Гендиректор компании Игорь Смелянский пожаловался, что средства уже "съедены" убыточными тарифами 2021 года вместо инвестиций.