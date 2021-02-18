"Укрпочта" решила выпустить почтовые марки в честь Вооруженных сил Украины. Однако сделать это намерены 23 февраля. В армии такой датой возмущены. Руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский говорит, что никакой измены в этом шаге нет.

На этой неделе "Укрпочта" запускает сразу 2 марки. Одна посвящена героям Небесной Сотни и выйдет 19 февраля.

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Дату выбрали для привлечения внимания

Другая – именно ВСУ и ее презентацию запланировали 23 февраля. На этой марке хотят показать новую форму армии.

Директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что именно ради привлечения внимания назначил вторую презентацию в день, когда день защитника Отечества отмечает государство-агрессор.

Это хороший повод напомнить, что пора перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И да – это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен показали бы эту марку. Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал что запуск в любую другую дату будет незамечен,

– написал Смелянский.

Глава "Укрпочты" говорит, что его эксперимент удался на 100%, однако за это он получил хорошую порцию критики. По словам Смелянского, именно поэтому он проводит опрос, оставить ли дату презентации той же или перенести.

Как отреагировали в Минобороны на инициативу "Укрпочты"

Источник: Минобороны

В Минообороны ранее дату назвали откровенно неуместной. Также в ВСУ отметили, что с ними на этот счет никто не советовался. 23 февраля в военном ведомстве связывают исключительно с кровавым террором и агрессией против Украины.