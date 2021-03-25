"Укрпочта" планирует закупить 1 860 новых автомобилей для передвижных отделений. Общая стоимость закупки – 1,3 миллиарда гривен.

Государственное предприятие почтовой связи заключило договор с победителем открытого тендера – компанией VIDI. Это сделали в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития.

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Что известно о новых автомобилях

Известно, что закупят автомобили марки Сitroen Berlingo L2 Worker. Новые транспортные средства будет производить ООО "Peugeot Сitroen Украина". Их будут импортировать из Франции.

Заметим! Первые автомобили "Укрпочта" планирует получить уже в конце лета 2021 года.

Стоимость закупки – более миллиарда гривен

На автомобили потратят 1,3 миллиарда гривен. Это на 21,3% дешевле рыночной цены. В стоимость входит:

гарантия на 5 лет;

ремонт и техобслуживание транспорта на 150 тысяч километров по принципу full-service.

Сейчас в самых отдаленных районах семи областей работает более 600 передвижных отделений. Ожидают, что к концу 2021 года их будет 2 500.

"Это означает, что уже в скором времени 15 миллионов человек, проживающих в сельской местности, смогут пользоваться современными почтовыми услугами удобно и быстро", – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.