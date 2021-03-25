"Укрпочта" закупит почти 2 тысячи новых автомобилей
"Укрпочта" планирует закупить 1 860 новых автомобилей для передвижных отделений. Общая стоимость закупки – 1,3 миллиарда гривен.
Источник:телеграм Владислава Криклия
Государственное предприятие почтовой связи заключило договор с победителем открытого тендера – компанией VIDI. Это сделали в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития.
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Что известно о новых автомобилях
Известно, что закупят автомобили марки Сitroen Berlingo L2 Worker. Новые транспортные средства будет производить ООО "Peugeot Сitroen Украина". Их будут импортировать из Франции.
Стоимость закупки – более миллиарда гривен
На автомобили потратят 1,3 миллиарда гривен. Это на 21,3% дешевле рыночной цены. В стоимость входит:
- гарантия на 5 лет;
- ремонт и техобслуживание транспорта на 150 тысяч километров по принципу full-service.
Сейчас в самых отдаленных районах семи областей работает более 600 передвижных отделений. Ожидают, что к концу 2021 года их будет 2 500.
"Это означает, что уже в скором времени 15 миллионов человек, проживающих в сельской местности, смогут пользоваться современными почтовыми услугами удобно и быстро", – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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