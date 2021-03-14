В День украинского добровольца "Укрпочта" презентовала серию марок, посвященных униформе военных ВСУ. Ранее главная почта страны планировала представить марки 23 февраля.

Впрочем из-за возмущения военных презентацию перенесли на 14 марта. Дату переизбрали специально – приурочить ко Дню украинского добровольца.

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Новые марки "Укрпочты" о ВСУ

Этот выпуск – первый из серии "Современные униформы". Он посвящен формам одежды и знакам различия Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

На листе 8 почтовых марок. На них представлены:

формы ракетных войск и артиллерии,

механизированных войск,

войск противовоздушной обороны,

горной пехоты,

танковых войск,

армейской авиации,

президентского полка,

общевойсковая форма.

Тираж листа – 20 000 экземпляров, автор – художник Алексей Бондаренко.

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Скандал из-за марок на 23 февраля