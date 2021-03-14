Марки, из-за которых поссорились Генштаб и "Укрпочта", представили в День добровольца
В День украинского добровольца "Укрпочта" презентовала серию марок, посвященных униформе военных ВСУ. Ранее главная почта страны планировала представить марки 23 февраля.
Источник:пресс-служба "Укрпочты"
Впрочем из-за возмущения военных презентацию перенесли на 14 марта. Дату переизбрали специально – приурочить ко Дню украинского добровольца.
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Новые марки "Укрпочты" о ВСУ
Этот выпуск – первый из серии "Современные униформы". Он посвящен формам одежды и знакам различия Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
На листе 8 почтовых марок. На них представлены:
- формы ракетных войск и артиллерии,
- механизированных войск,
- войск противовоздушной обороны,
- горной пехоты,
- танковых войск,
- армейской авиации,
- президентского полка,
- общевойсковая форма.
Тираж листа – 20 000 экземпляров, автор – художник Алексей Бондаренко.
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Скандал из-за марок на 23 февраля
- Министерство обороны и ВСУ, узнав о дате презентации 23 февраля, официально заявили, что требуют переноса.
- В ведомствах отметили: с ними не согласовывали дату погашения.
- После огласки в СМИ и соцсетях руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что такую дату выбрали ради привлечения внимания.
- Он написал, что это хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И назвал это тонким троллингом соседей.
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