В "Укрпочте" решили презентовать почтовые марки о Вооруженных Силах Украины 23 февраля. Министерство обороны и ВСУ требуют перенести презентацию.

В военном ведомстве пояснили, что выбранная для презентации почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" дата является "откровенно неуместной".

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Военные против даты презентации марок

Кроме того, с военным руководством эту дату не согласовали.

В ВСУ отметили, что 23 февраля государство-агрессор, которое ведет войну против Украины, отмечает день защитника Отечества и день воинской славы России.

Поэтому эта дата недопустима для промоции ВСУ,

– говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве отметили, что "23 февраля" связано с кровавым террором начала ХХ века и нынешней вооруженной агрессией России против Украины.

Украинские военные требуют от Укрпочты отсрочить дату презентации почтовых марок. В качестве альтернативной даты предлагают 14 марта – День украинского добровольца.

Что известно о Дне защитника Украины? Его отмечают 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества. В 2014 году из-за агрессии России на Донбассе решили отказаться от советских символов и праздников. В частности, перестали отмечать 23 февраля – так называемый День защитника Отечества, установленный еще в советское время.



С 2015 года 14 октября является государственным праздником и нерабочим днем.



"Укрпочта" запланировала на 23 февраля презентацию марок о ВСУ / Инфографика "Укрпочты"