Публичному акционерному обществу "Укрпочта" повысят тариф на доставку пенсий. Однако вместо этого часть пенсионеров хотят перевести на обслуживание в банки.

Соответствующие договоры между Пенсионным фондом и "Укрпочтой" должны подписать до 31 марта. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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Ультиматум "Укрпочты"

По словам Лазебной, "Укрпочта" в очередной раз поставила ультиматум о том, что прекратит доставку пенсий для 3,5 миллиона человек.

Но только через ультиматумы решать этот вопрос нельзя,

– подчеркнула глава Минсоцполитики.

Несмотря на это, она заверила, что "Укрпочта" с Пенсионным фондом продолжат свои договорные отношения.

Повышение тарифов

Лазебная также отметила, что 35% пенсионеров в Киеве получают пенсию через "Укрпочту" – они просто ходят в почтовые отделения, тут нет для компании никаких затрат.

"Мы, в свою очередь, Минсоцполитики и Мининфраструктуры, повысим им тарифы, но максимальное количество пенсионеров переведем на обслуживание в банковские учреждения", – подчеркнула министр.

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Конкурс на компанию для доставки пенсий

Кроме этого, в Кабмине думают о конкурсе для организации, которая смогла бы заняться доставкой пенсий.

"Для других подумаем, как можно сделать конкурс, выбрать организацию, которая будет осуществлять выплату и доставку пенсий. Но пока этого нет, мы все же будем просить "Укрпочту", – сказала Лазебная.