Укроборонпром планируют заменить двумя самодостаточными холдингами. Их рабочие названия – "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины".

Источник: Укринформ

По словам директора Укроборонпрома Юрия Гусева, соответствующий законопроект должны принять самое позднее до апреля 2021 года.

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Это позволит сделать качественный раздел человеческих ресурсов, имущества, технологий, кооперационных и дистрибуционных связей. Кроме того, новые холдинги станут путем к более глубокому реформированию отрасли.

Имеем полную поддержку главы государства, которому, кстати, я уже презентовал концепцию реформирования и представил дорожную карту ее реализации,

– заявил Гусев.

Что известно о будущих холдингах

Новые холдинги будут заниматься исследованиями, разработками, производством и сбытом продукции.

Холдинг "Оборонные системы Украины" объединит все предприятия Укроборонпрома, которые изготавливают военную технику. Главной его задачей станет укрепление обороноспособности Украины.

Холдинг "Аэрокосмические системы Украины" будет работать над исследованием и развитием космоса и авиации.

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