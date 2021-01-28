Укроборонпром заменят 2 самодостаточных холдинга: названия и задачи
Укроборонпром планируют заменить двумя самодостаточными холдингами. Их рабочие названия – "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины".
Источник: Укринформ
По словам директора Укроборонпрома Юрия Гусева, соответствующий законопроект должны принять самое позднее до апреля 2021 года.
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Это позволит сделать качественный раздел человеческих ресурсов, имущества, технологий, кооперационных и дистрибуционных связей. Кроме того, новые холдинги станут путем к более глубокому реформированию отрасли.
Имеем полную поддержку главы государства, которому, кстати, я уже презентовал концепцию реформирования и представил дорожную карту ее реализации,
– заявил Гусев.
Что известно о будущих холдингах
- Новые холдинги будут заниматься исследованиями, разработками, производством и сбытом продукции.
- Холдинг "Оборонные системы Украины" объединит все предприятия Укроборонпрома, которые изготавливают военную технику. Главной его задачей станет укрепление обороноспособности Украины.
- Холдинг "Аэрокосмические системы Украины" будет работать над исследованием и развитием космоса и авиации.
Что еще сказал Гусев об Укроборонпроме
- Новые холдинги будут самодостаточными и будут иметь эффективную систему управления.
- Это позволит реализовывать проекты совместно с международными партнерами.
- Кроме того, холдинги позволят обеспечить прозрачный трансфер технологий. Говорится также о "дополнительных возможностях по привлечению финансового ресурса, оздоровлению предприятий, сохранению и усилению трудовых коллективов, решению других проблем, которые накапливались годами и десятилетиями".
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