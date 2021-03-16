Государственный концерн Укроборонпром с 2014 года не заключил ни одного контракта на поставку вооружения и военной техники в Россию. Объединение не понимает, на каких основаниях возникла соответствующая информация.

Укроборонпром опроверг данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Согласно им, Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения за 2016 – 2020 годы.

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Укроборонпром не поставлял военную технику в Россию

Также объединение заявило, что продукция его предприятий содержит лишь часть общего объема экспорта ВВТ Украиной.

Напомним! Говорится о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 августа 2014 года о прекращении экспорта товаров военного назначения и двойного использования в Россию, которое ввел в действие Указ президента Украины.

Заместитель гендиректора по управлению активами Укроборонпрома Мустафа Найем подтвердил, что с конца августа 2014 года комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию России.

Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти,

– отметил Найем.

Также в сообщении отметили, что не понимают, на основании именно каких источников SIPRI проводили исследование. На сайте добавили, что о номенклатуре экспортируемых товаров, определении объема их стоимости и методике осуществления этих расчетов информации нет.