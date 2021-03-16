Не было ни одного контракта на поставку оружия в Россию: Укроборонпром опроверг данные SIPRI
Государственный концерн Укроборонпром с 2014 года не заключил ни одного контракта на поставку вооружения и военной техники в Россию. Объединение не понимает, на каких основаниях возникла соответствующая информация.
Источник:Укроборонпром
Укроборонпром опроверг данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Согласно им, Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения за 2016 – 2020 годы.
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Укроборонпром не поставлял военную технику в Россию
Также объединение заявило, что продукция его предприятий содержит лишь часть общего объема экспорта ВВТ Украиной.
Заместитель гендиректора по управлению активами Укроборонпрома Мустафа Найем подтвердил, что с конца августа 2014 года комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию России.
Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти,
– отметил Найем.
Также в сообщении отметили, что не понимают, на основании именно каких источников SIPRI проводили исследование. На сайте добавили, что о номенклатуре экспортируемых товаров, определении объема их стоимости и методике осуществления этих расчетов информации нет.
Что такое SIPRI?
Это институт исследования, который анализирует данные на основе открытых источников. По данным Википедии, международный аналитический центр специализируется на исследовании вооруженных конфликтов, вооружений, контроля над вооружениями и процессами разоружения.
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