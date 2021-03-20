"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сич", чтобы сохранить потенциал предприятия. Соответствующее письмо уже отправили в АРМА.

Сохранение украинского "Мотор Сич" – вопрос национальной безопасности. Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

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Почему "Укроборонпром" принял такое решение

Гусев убежден, что важно, чтобы "Мотор Сич" продолжало работать. В частности, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

По словам Гусева, концерн готов поддержать предприятие.

Что этому предшествовало

Накануне Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 100% акций и имущество "Мотор Сич". Так сделали, опираясь на материалы Службы безопасности Украины. Имущество передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

СБУ осуществляют досудебные расследования по признакам преступлений по диверсионной и подрывной деятельности в пользу России и вероятным преступлениям о нарушении законодательства во время первичной приватизации акций.

СНБО 11 марта на заседании обсудил возвращение государству "Мотор Сич". Однако китайские инвесторы возмутились этим и обратились в Верховный Суд.

Обратите внимание! Еще в феврале СНБО применил санкции против китайских инвесторов компании. Указ подписал президент Владимир Зеленский.