Во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Украина заключила соглашение с военными фирмами Эмиратов. Благодаря ему военно-техническое сотрудничество между странами усилится.

Речь идет о соглашении между Укроборонпромом и фирмами Tawazun Economic Council и EDGE Group. Подписал его гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Напомним Зеленский в ОАЭ подписал ряд важных соглашений: что именно

Сотрудничество оценили на общую сумму более 1 миллиарда долларов США. Соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться и развивать передовые технологии.

Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины,

– сказал генеральный директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.

Из важного. Укроборонпром планируют ликвидировать уже в 2021 году. Вместо него создадут 2 холдинга – "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Подробнее о ликвидации читайте по этой ссылке.

Новые соглашения между Украиной и ОАЭ

Во время пребывания в ОАЭ 14 февраля официально делегация во главе с Зеленским подписала ряд важных документов. Двусторонние договоренности касаются как сферы туризма, так и налогов или признания водительских удостоверений.

Зеленский договорился об экономическом сотрудничестве с ОАЭ. Глава государства подписал протокол, который позволит избежать двойного налогообложения на доходы и капитал, а также меморандум, которым будут поощрять иностранные инвестиции в сельское хозяйство.

Украина и ОАЭ подписали соглашение о совместной борьбе с преступностью и меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Обе стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора.