Після тимчасової відлиги у більшості регіонів України різко похолодає. Майже усі області накриє штормовий вітер, а на дорогах буде ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр

Метеорологи попередили про потенційно небезпечні погодні умови по всій території України, окрім окупованого Криму.

Варте уваги Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика

Ожеледиця:

Львівська область;

Рівненська;

Волинська;

Закарпатська;

Чернівецька.

Штормовий вітер та ожеледиця:

Івано-Франківська область;

Тернопільська;

Хмельницька;

Житомирська;

Вінницька;

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Сумська;

Полтавська.



Ожеледиця в Україні 5 лютого / Фото Укргідрометцентру

Яку погоду чекати в Україні 5 лютого

Мешканцям північних областей 5 лютого доведеться одягатися тепліше. Там стовпчики термометрів опустяться аж до -5...-7 градусів морозу.

Натомість найтепліше буде на Півдні. Зауважимо, що у більшості регіонів країни, за прогнозами синоптиків, буде суха та вітряна погода.