В Україну йде негода: де буде ожеледиця та штормовий вітер
Після тимчасової відлиги у більшості регіонів України різко похолодає. Майже усі області накриє штормовий вітер, а на дорогах буде ожеледиця.
Джерело: Укргідрометцентр
Метеорологи попередили про потенційно небезпечні погодні умови по всій території України, окрім окупованого Криму.
Варте уваги Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика
Ожеледиця:
- Львівська область;
- Рівненська;
- Волинська;
- Закарпатська;
- Чернівецька.
Штормовий вітер та ожеледиця:
- Івано-Франківська область;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Житомирська;
- Вінницька;
- Одеська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Київська;
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Луганська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Сумська;
- Полтавська.
Ожеледиця в Україні 5 лютого / Фото Укргідрометцентру
Яку погоду чекати в Україні 5 лютого
Мешканцям північних областей 5 лютого доведеться одягатися тепліше. Там стовпчики термометрів опустяться аж до -5...-7 градусів морозу.
Натомість найтепліше буде на Півдні. Зауважимо, що у більшості регіонів країни, за прогнозами синоптиків, буде суха та вітряна погода.
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