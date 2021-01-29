Україну 29 січня накрила негода. Ввечері ситуацію на дорогах переважно вдалось владнати. Однак найскладніша ситуація таки залишається на Одещині, Київщині та Миколаївщині.

Джерело: ДСНС та МВС України Станом на 19:30 проїзд на дорогах загального користування забезпечено, окрім певних ділянок. До теми Сотні авто у сніжних пастках і повалені дерева: в Україні досі панує негода – фото, відео Де обмежений рух В Одеській області обмежили рух великовагового транспорту на автодорогах: М-05 Київ – Одеса, М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган.

На Миколаївщині обмежено рух великовагового транспорту та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове. Дорогу від села Ганнівка в напрямку Одеської області розчищають.

У Київській області теж обмежили проїзд вантажівок, щоб не допустити заторів на проблемних ділянках автодороги М-05 Київ – Одеса. Яка ситуація із заторами На автодорозі М-05 Київ – Одеса на відрізку Знам’янка – Ревова розчистили сніг. Тож рух транспорту вже відновили у двох напрямках. Проте на узбіччі дороги стоять вантажівки. Водії планують продовжити поїздку у напрямку Одеси 30 січня.

Також відновили рух транспорту на Кіровоградщині. Для ліквідації наслідків негоди залучили понад 2 тисячі рятувальників та 1,6 тисячі одиниць техніки. Зверніть увагу! Погода в Україні погіршилась ще з 27 січня, однак 29 – ситуація ускладнилась. На вихідні, 30 – 31 січня, прогнозують ожеледицю. Тож водіям слід бути обачними. Корисно В Україні панує негода: як поводитися на дорогах Негода в Україні, дивіться відео: