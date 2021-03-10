В Україну наближають циклони з північного заходу Європи. Так, з 12 березня територію накриють циклони Jozef і Klaus та атмосферні фронти.

В Україні погіршиться погода

Наразі Jozef і Klaus блокує антициклон Luitgard. Він стримуватиме потужний циклонічний процес ще 11 березня.

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Вже з 12 березня погода зміниться. Синоптики попереджають про сильні опади та вітри.

Очікується ускладнення погоди, тому круговертям голови не дивуйтеся – йде зміна повітряних мас,

– попередила Діденко.

Вона додала, що 11 березня в Україні буде без опадів, однак вночі прогнозують сильні морози. У центральних областях температура повітря опуститься до -9…-14 градусів.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі теж попереджають про різку зміну погоди 12 березня. Сонячне небо затягнеться хмарами – падатиме дощ та сніг.

Прояснення можливі лише на Сході України та в Криму. Однак повітря буде холодним.

Водночас у західних областях падатиме дощ, а подекуди й мокрий сніг. Стовпчик термометра коливатиметься на рівні +2...+6 градусів. Сніжно буде на півночі та в Києві, температуру повітря прогнозують близьку до нуля.

Однак, вже 13 березня на небі з'явиться сонце. Ясна погода буде у більшості областей.



Прогноз погоди в Україні на 12 березня / Карта Укргідрометцентру