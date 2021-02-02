Синопники прогнозують на 3 лютого потепління по всій території України. Середня температура повітря становитиме +3…+9 градусів, однак місцями буде до +12 градусів.

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Потепління в Україну приніс південно-західний вітер. А вже 3 лютого тепла погода охопить кожну область.

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На українців чекає потепління

Температура повітря вдень становитиме +3…+9 градусів, на Запоріжжі та в Криму місцями буде до +9…+12 градусів.

Трохи холодніше буде в північних областях – 0…+3 градуси.

Сонце та тепло сприятимуть таненню снігу та льоду, тому на дорогах може бути слизько.

На Заході та Півночі України, а також у Києві очікують дощі та мокрий сніг. На решті територій буде сухо.

До слова, 4 лютого в Україну прийде циклон, який через теплу забезпечить дощі. А вже 5 лютого морози нагадають, що на календарі все ще зима.

Зверніть увагу! За добу 1 лютого на деяких територіях України випало до 20 сантиметрів снігу. Найскладніша ситуація у Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, Вінницькій, Київській та Сумській областях. Вдень 2 лютого у частині областей все ще падає сніг та дощ, а температура місцями опустилася до -12 градусів.



Прогноз погоди на 3 лютого від Укргідрометцентру / Скриншот зі сайту



Прогноз погоди на 4 лютого від Укргідрометцентру / Скриншот зі сайту