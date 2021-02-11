Україна з ЄС спільно запустять освітню програму для українських державних службовців "Проєкт розбудови спроможності Natolin4Capacity". На це навіть виділять грант.

Лист щодо програми підписали віцепрем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та єврокомісар Олівер Варгеї.

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Скільки грошей виділять на курси

Єврокомісія виділить для проєкту грант – 2,45 мільйона євро. За ці гроші українські держслужбовці зможуть вчитись в Коледжі Європи у Польщі.

Що каже Стефанішина

Віцепрем'єрка наголосила, що "зшивання" України з ЄС потребує професійних фахівців. Освітня програма вдосконалить знання українців щодо європейського права та економіки.

Якщо ми хочемо, аби в Україні діяли такі ж закони, як і в ЄС, то маємо з особливою відповідальністю підходити до навчання наших кадрів... Це шлях до успішного впровадження Угоди про асоціації - нашої дорожньої карти інтеграції в ЄС,

– запевнила Стефанішина.

Для реалізації проєкту залучать Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Національне агентство з питань державної служби, Представництво Європейського Союзу в Україні та Коледж Європи.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та президент Євроради 9 лютого обговорили асоціацію України з ЄС. Раніше Євросоюз анонсував всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію у 2021 році. Мовиться про поглиблення співпраці у цифровій та екологічній сферах.