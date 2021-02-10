Військово-Морські сили отримали чергову допомогу від Сполучених Штатів. Зокрема, українським морякам передали швидкісні катери та надувні човни.

Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася 10 лютого на території військово-морської бази "Південь" у Практичній гавані в Одесі.

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Яку допомогу від партнерів зі США отримали українські військові

10 швидкісних катерів;

понад 70 надувних човнів;

інше супутнє обладнання.

Як це коментують у ВМС

Під час передачі допомоги командувач Військово-Морських сил контрадмірал Олексій Неїжпапа наголосив, що ця подія ще раз підтверджує, що "сила – в єдності народів, військових підрозділів, загалом у єдності всього цивілізованого світу, який зараз протистоїть російській агресії".

Починаючи з 2014 року ми з нашими іноземними колегами провели понад 200 заходів спільної підготовки, отримуємо човни, водолазне обладнання, тепловізори й засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання,

– зазначив Неїжпапа.

Він додав, що це – "підтримка друзів на шляху до вільної та незалежної України".

Також Неїжпапа розповів, що у першому півріччі 2021 року ВМС України отримають ще 3 патрульні катери від США.

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Заява американських партнерів

Аташе ВМС при Посольстві США в Україні капітан 2 рангу Пітер Меллорі заявив, що необхідно відзначити важливі кроки співпраці.

На підтримку стратегічного партнерства між нашими країнами ми завжди готові допомогти вам у реалізації Євроатлантичного майбутнього й зміцненні здатності боронити свій суверенітет та територіальну цілісність,

– наголосив Меллорі.

Під час церемонії представникам військових частин та установ вручили сертифікати та передали техніку та засоби.