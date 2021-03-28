В Україні у неділю, 28 березня, відбуваються проміжні вибори народних депутатів відразу на 2 округах. Мовиться про виборчу дільницю № 87 на Івано-Франківщині та виборчу дільницю № 50 на Донеччині.

Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8 ранку. Віддавати свої голоси виборці зможуть протягом 12 годин – до 20:00.

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Деталі про кандидатів

Процес реєстрації кандидатів на проміжні вибори у 2 округах завершився ще 2 березня. Загалом свої заявки подали 64 людини. Однак ЦВК зареєструвала лише 34 кандидатів.

На виборчій дільниці № 87 в Івано-Франківській області за перемогу боротиметься 14 кандидатів: Михайло Ноняк, Олександр Леонідович Шевченко, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинський, Юрій Юрченко, Василь Вірастюк, Юрій Голіней, Йосип Резеш, Руслан Дереворіз, Марія Жолоб, Іван Макар, Сергій Сивачук, Олександр Леонідович Шевченко та Олександр Петрович Шевченко.

Зверніть увагу! Маруся Звіробій-Біленька була 15 кандидаткою, однак вона відмовилася від участі у виборах на користь Руслана Кошулинського.

На виборчій дільниці № 50 на Донеччині за перемогу боротиметься 19 кандидатів: Вікторія Шилова, Валентин Рибін, Артем Марчевський, Іштван Добшу, Людмила Дорошенко, Олександр Груздєв, Сергій Звагольський, Богдан Мироненко, Олександр Тамбулатов, Юрій Третяк, Андрій Бондаренко, Юлія Гакова, Надія Масло, Лариса Ревва, Андрій Масенця, Антон Ровенський, Андрій Аксьонов, Юлія Кузьменко, Микола Головко.

Увага! Верховна Рада 2 березня призначила позачергові вибори у 5 містах та селах на 31 жовтня 2021 року.