Денис Шмигаль заявив, що в Україні знову перевірятимуть ведення бізнесу. Кабінет Міністрів вже схвалив відповідну постанову.

Источник: ТСН

В правительстве убеждены, что проверки помогут бороться с теневой экономикой. Об этом заявил премьер-министр Шмыгаль.

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Что сказал Шмыгаль о проверках бизнеса

Премьер-министр убежден, что мораторий на проверки был оправдан в начале пандемии, когда весь бизнес фактически остановился. Впрочем, теперь из-за отсутствия контроля страдает не только государство, но и тот бизнес, который работает честно.

Обратите внимание! В постановлении предусмотрен запрет на документальные проверки ФЛП.

Мораторий на проверки бизнеса: главное

► 17 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании благоприятных условий для малого бизнеса. Речь идет о запрете проверок предпринимателей в течение 2 лет.

► Согласно указу, мораторий не касается проверок ФЛП, осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения.

► Такие меры ввели из-за карантина связанного с пандемией коронавируса.