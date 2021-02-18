У Західних областях України останніми тижнями фіксують погіршення ситуації з коронавірусом. Відтак, влада думає посилювати заходи в усій Україні і більше контролювати їхнє дотримання.

Ситуацію обговорили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній виступили керівники регіонів, де ситація з COVID-19 стала погіршуватися останнім часом.

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На засідання дійшли висновку: потрібно посилювати контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Наразі до перевірок залучаються:

працівники поліції,

Держпродспоживслужби,

представники місцевої влади,

Ці заходи потрібно продовжувати та посилювати.

За потреби, було рекомендовано на місцевому рівні, ухвалювати рішення про окремі обмеження на певнх територіях. Йдеться, зокрема, про відвідування навчальних закладів, роботу закладів харчування та відпочинку, контроль в’їзду/виїзду до населених пунктів. Наприклад, до таких заходів вже вдалися у Чернівцях: усі школи міста пішли на "дистанційку".

Через ситуацію, що склалася, планують створити резервний фонд ліжкомісць, де за потреби оперативно розміщатимуть хворих на СОVID-19.

Чому ситуація з COVID-19 погіршується

Спільна і чи не найголовніша проблема: нечітке дотримання карантинних обмежень і порушення роботи закладів харчування і розваг.

Зазвичай в цей період щороку зростає число хворих на ГРВІ.

Важливо. За минулу добу, 17 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 6 237 людей. Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіла 1 287 141 особа.

Що буде заборонено за адаптивного карантину:

проводити масові заходи, якщо більше ніж 1 людина на 4 квадратних метрах;

робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

планові госпіталізації в лікарнях;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури – якщо більше ніж 1 відвідувач на 10 квадратних метрів;

відвідування установ соціального захисту, в яких є люди похилого віку;

кафе, бари, ресторани не можуть працювати у проміжку з 00:00 по 07:00. Проте дозволена адресна доставка та на винос;

перебувати у громадських будівлях слід лише у масках або респіраторах.



Які обмеження діятимуть в Україні з 24 лютого / Інфографіка 24 каналу