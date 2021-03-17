Від 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення дорожнього руху. Рада, зокрема, посилила відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп'яніння.

Об этом на брифинге сообщил Антон Геращенко, заместитель главы МВД. Он отметил, что дорога должна быть местом, где люди спокойно передвигаются, не нанося травм друг другу.

Ранее Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за пьяное вождение

Законопроект, который ввел новые штрафы, парламент поддержал еще 16 февраля. За это проголосовали 325 народных избранников, против высказались только 3 парламентария.

Что изменилось с 17 марта

Возобновляется и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии – от 17 тысяч гривен за первый случай до 51 тысяч гривен с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай – конфискация авто.

Кроме этого, усиливается уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения – говорится о таком, что повлекло тяжкие последствия.

Также увеличивается штраф за превышение скорости движения более чем на 50 километров в час. Теперь нарушителю это будет стоить до 3400 гривен, ранее штраф за это нарушение был в 6 раз меньше.

Если человек покинул место ДТП, ему придется заплатить штраф в 3400 гривен с лишением права управления на 1-2 года или без. Ранее за это нарушение штрафовали только на 255 гривен.

Увеличивается штраф за управление или передачу управления, если водитель не имеет на это права – до 3400 гривен. За повторное нарушение в течение года – 40 800 гривен с лишением права управления от 5 до 7 лет.

Больше всего вырос штраф за управление автомобилем человеком, который был лишен такого права. Теперь это обойдется в 20 400 гривен, а повторное в течение года – 40 800 с лишением права управления от 5 до 7 лет.



Ответственность за управление авто в состоянии опьянения / Инфографика 24 канала