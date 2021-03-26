Службі безпеки України вдалося не допустити незаконний експорт українських товарів військового призначення до Росії. Агрегати були призначені для військово-морського флоту Росії, їх хотіли вивезти, прикриваючись цивільною продукцією.

Контррозвідка СБУ встановила деталі злочину. З'ясували, що отримати українські агрегати мали підприємства військово-промислового комплексу Росії, які виконували оборонні замовлення.

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Товар затримали на митному посту "Запоріжжя". Документи, за якими хотіли його експортувати, мали недостовірні відомості. Мовиться про дані щодо його походження та кінцевої сфери використання.

При цьому вказані товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства у межах реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення,

– зауважили у пресслужбі.

Важливо! Згідно з українським законодавством, експортувати товари для військових потреб Росії – заборонено.



Товари, які хотіли експортувати / Фото СБУ

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.