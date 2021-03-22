В Україні до 2050 року може виникнути дефіцит питної води, – Держекоінспекція
Державна екологічна інспекція попередила, що до 2050 року Україні може загрожувати дефіцит питної води. Причинами такої ситуації є скид небезпечних речовин, недостатньо очищені стоки та засмічення річок.
Источник:Держекоінспекція
Протягом 2020 року Держекоінспекції склала 3 777 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері водних ресурсів, розрахувавши 188 мільйонів гривень збитків.
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Проблема питної води: що загрожує Україні
За даними національної Гідрометслужби, концентрація токсичних сполук в українських річках в 30 – 40 разів перевищує гранично допустимі норми.
Через це, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду,
– наголосив глава ДЕІ Андрій Мальований.
Фактори, які можуть призвести до дефіциту води
- скид небезпечних речовин;
- недостатньо очищені стоки;
- засмічення річок.
Що робити, аби так не сталося
За його словами, захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням. Екоінспекція постійно працює над посиленням контролю у цій сфері.
"Торік (2020 рік – 24 канал) було підписано меморандум про співпрацю з Держводагентством, у рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", – розповів Мальований.
Він звернув увагу, що дуже важливу роль у збереженні чистої питної води відіграє кожна людина. Глава Держекоінспекції закликав економно використовувати воду та прибирати сміття з прибережних зон.
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