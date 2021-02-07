У День солідарності з Білоруссю Україна висловила підтримку білоруському народу. Як заявив голова українського МЗС Дмитро Кулеба, наша країна поділяє намір білорусів самостійно вирішувати своє майбутнє.

Кулеба додав, що Україна підтримує білоруський народ у його прагненні побудувати справді незалежну країну.

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За словами міністра закордонних справ, білоруси мають право самостійно вирішувати своє майбутнє.

Україна підтверджує свою солідарність з білоруський народ у його прагненні побудувати справді незалежну, суверенну, демократичну та європейську Білорусь, яка не поглинається Росією,

– написав Кулеба.

Хто ще висловив підтримку білорусам

Раніше свою підтримку білоруському народу також висловили Європейський союз і США. Ще 5 лютого США та ЄС заявили, що підтримують День солідарності, і привітали демонстрантів.

Канцлерка Німеччина Ангела Меркель також висловила солідарність з демонстрантами в Білорусі. Вона закликала режим Олександра Лукашенка негайно припинити репресії та звільнити політичних в'язнів.

Зверніть увагу! 9 лютого буде пів року з дня початку протестів у Білорусі.

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