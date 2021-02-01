Україна вимагає введення санкцій проти Росії через придушення протестів
У понеділок, 1 січня, Україна закликала світ ввести санкції проти Росії через придушення протестів 31 січня. Насилля щодо мітингувальників та журналістів є неприпустимим.
Джерело: Міністерство закордонних справ України
Російська влада культивує у своїй країні беззаконня та насилля. Права громадян грубо порушують.
Актуально Протести на підтримку Навального: у Росії жорстоко затримували людей – фото, відео
Аналогічний підхід Росія застосовує також у міжнародній політиці. Країна повсякчас підриває міжнародний мир та безпеку.
Сьогодні ціна закликів до продовження діалогу з Росією – це нові побиті та затримані протестувальники, які виступають за права людини та демократію, та подальше розкручування спіралі насильства в Росії,
– мовиться у повідомленні.
Що ще кажуть у МЗС України
- Арешти опозиціонерів та журналістів у Росії є черговою спробою придушити права росіян на мирні зібрання та свободу слова.
- Незгодних з агресивною політикою російської влади переслідують. Це – тривожне свідчення щодо подальших обмежень основних прав та свобод людей.
- Росія порушує свої міжнародні зобов'язання у сфері забезпечення прав людини.
- Поведінка Росії не може залишитися безкарною.
- Настав час притягнути Росію до відповідальності за насильницькі акції проти свого народу та агресію проти сусідніх країн.
- Реакцією на дії російської влади мають стати санкції.
Поделиться новостью