Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував потенційне членство України в Альянсі. Зокрема пояснив, що потрібно для того, аби його досягнути.

Про це він заявив 9 лютого під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у бельгійському Брюсселі.

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За словами Столтенберга, Україна стає ближчою до членства в НАТО з впровадженням стандартів Альянсу.

Чим ближча Україна до стандартів НАТО, тим ближча вона і до членства в НАТО. Конкретної дату вступу назвати не можу. Але можу запевнити, що ми будемо підтримувати її на цьому шляху,

– наголосив він.

Як підкреслив генеральний секретар Альянсу, найкращий засіб для досягнення цієї цілі – це продовження демократичних реформ у країні.

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