Відповідь Зеленському: Столтенберг пояснив, чому Україна ще не в НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував потенційне членство України в Альянсі. Зокрема пояснив, що потрібно для того, аби його досягнути.
Источник:24 канал
Про це він заявив 9 лютого під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у бельгійському Брюсселі.
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За словами Столтенберга, Україна стає ближчою до членства в НАТО з впровадженням стандартів Альянсу.
Чим ближча Україна до стандартів НАТО, тим ближча вона і до членства в НАТО. Конкретної дату вступу назвати не можу. Але можу запевнити, що ми будемо підтримувати її на цьому шляху,
– наголосив він.
Як підкреслив генеральний секретар Альянсу, найкращий засіб для досягнення цієї цілі – це продовження демократичних реформ у країні.
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