Відновлення прямого залізничного сполучення з Кримом Україна не планує. Щонайменше до того часу, коли окупований Росією півострів не повернеться під контроль українського уряду.

Так відреагували у представництві президента України в Криму на публікацію росіянами у своїх пропагандистських медіа "завідомо неправдивої інформації з метою розпалювання ворожнечі і маніпулювання свідомістю жителів Кримського півострову".

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Силове повернення Криму не розглядають

Окупанти заявили, що українська влада "нарощує сили" на межі з Кримом, а також розробляє плани з відновлення залізничного сполучення з півостровом "задля військової мети".

У відповідь на це у представництві президента України в Криму запевнили:

Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму.

Інструменти деокупації – це політико-дипломатичний та санкційний тиск на Росію.

Після окупації Криму Росією у 2014 році залізничне сполучення між Кримським півостровом та материковою частиною території України було припинено. Міжнародні потяги на окуповану територію також не їздять.

Але влада докладає зусиль для покращення залізничного пасажирського сполучення між районами, наближеними до межі з Кримом. Робиться це тільки задля реінтеграції мешканців тимчасово окупованих територій.

Що слід знати про залізничне сполучення з окупованим Кримом

Представництво президента в Криму уточнило в Укрзалізниці, які потяги курсують у бік окупованого півострова. Перевізник забезпечує пересадкове залізничне сполучення до та від залізничних станцій:

Сиваш (контрольний пункт в'їзду-виїзду Чонгар).

Вадим (контрольний пункт в'їзду-виїзду Каланчак).

Доїхати туди залізницею можна через Новоолексіївку або Херсон.

До Новоолексіївки їдуть:

Потяг № 12/11 Київ – Новоолексіївка, щоденно.

Потяг № 82/81 Харків – Новоолексіївка, через день.

Потяг № 86/85 Львів – Новоолексіївка, через день.

Потяг № 87/88 Ковель – Новоолексіївка, через день.

Від Новоолексіївки до Сиваша можна добратися приміськими поїздами 6909/6907 Запоріжжя-2, Мелітополь – Сиваш та

6926/6925 Генічеськ – Сиваш.

До Херсона їдуть:

Потяг № 251/252 Харків – Миколаїв, через день.

Потяг № 102/101 Київ – Херсон, щоденно.

Потяг № 110/109 Львів – Херсон, через день.

Потяг № 5/6 Ужгород – Херсон, через день.

Потяг № 134/133 Рахів – Миколаїв, 2 рази на 3 дні.

Від Херсона до Вадима щоденно їдуть приміські поїзди 6573/6574 та 6577/6578.

Зверніть увагу: на окуповані території за українським законодавством поширено особливий правовий режим перетину меж. Громадяни України мають право вільно й безперешкодно туди в’їжджати та виїжджати звідти через КПВВ. Іноземні громадяни можуть перетинати межі з окупованими територіями тільки за спеціальними дозволами.

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