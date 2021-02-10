Станом на вечір 10 лютого дещо сніжить лише на Закарпатті. Тим часом, на Донеччині, Луганщині та Харківщині – дощ. В Укравтодорі запевняють, попри несприятливі погодні умови, проїзд автошляхами загального користування забезпечили.

Для розчистки доріг залучили близько 1 тисячі 900 осіб та 1 тисячі 400 одиниць техніки.

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Обмеження на рух вантажівок – у Київській області

Дещо ускладнена ситуація з транспортним рухом на Київщині та у самому Києві. Тут діють обмеження для великогабаритного транспорту, зокрема, це стосується в'їзду до столиці.

Наразі, кажуть у ДСНС, на автошляхах М-03 Київ – Харків та М-07 Київ – Ковель перебувають близько 2 десятків автомобілів.

В Україну йде циклон, який принесе ще більше снігу

Синоптики, тим часом, попереджають, що негода не дасть Україні перепочинку. Вже з 11 лютого країну накриє потужний циклон. У більшості регіонів, окрім східних, прогнозують сильні снігопади та заметілі.

На дорогах водіям слід бути готовим до ожеледиці та налипання снігу. Також вже з 12 лютого стовпчики термометрів опустяться значно нижче нуля.