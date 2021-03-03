На засіданні Тристоронньої контактної групи очільник української делегації Леонід Кравчук звернув увагу на присутніх людей, які не представляють жодну сторону. Домовились про корему зустріч з ОБСЄ, аби обговорити це питання.

Представник окремих районів Донецької області в ТКГ розповів, що ОБСЄ повинна повернути перемовини в тристоронній формат із офіційно запрошеними людьми з ОРДЛО.

Важливо Загроза режиму припинення вогню з боку Росії, – Кравчук про вихід бойовиків із перемир’я

Що розповів Гармаш про "незрозумілих людей" на засіданні

За словами Гармаша, представниця Росії з окупованих територій обурилась через заяву Кравчука, але на це навіть ніхто не зреагував.

ОБСЄ поверне переговори в тристоронній формат з офіційно запрошеними з ОРДЛО, або Україна перестане робити заяви і писати листи на які ніхто не реагує, а дієво відповість на спроби Росії і ОБСЄ суб'єктивізованішим ОРДЛО в порушення Мінських домовленостей,

– додав представник.

Гармаш наголосив, що у Мінських документах чітко визначені члени ТКГ: Україна, Росія, ОБСЄ. Крім того, він зауважив, що й зазначені функції представників ОРДЛО. Зокрема, "консультації та узгодження" з конкретних питань – місцевих виборів і особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Це вичерпний перелік", – підсумував чоловік.

Зверніть увагу! Такі інциденти були й раніше. Наприклад, на засіданні політичної підгрупи ТКГ 19 січня були присутні так звані "громадські радники" з непідконтрольних Україні територій. Статус цих людей ніяк не підтвердили, але ОБСЄ їх допустила.