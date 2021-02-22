Українські десантники в березні проведуть навчання поблизу межі з окупованим Кримом. Орієнтовно у ті самі дати свої війська тренуватиме в Криму держава-окупант.

Як повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, українські десантники вчитимуться реагувати на військову небузпеку від ворога. Тренуватимуть навички як на суші, так і на морі.

У той час Російські окупанти проведуть у Криму навчання своїх підрозділів, що воювали на Донбасі

У Командуванні об'єднаних сил ЗС України для угрупування військ, підрозділи якого утримують позиції на південному напрямку, щомісячно, й у березні зокрема, заплановано комплекс заходів бойової підготовки.

Чого вчитимуться десантники:

Військові мають вдосконалити навички вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з повітря і з морського узбережжя.

Підрозділи протиповітряної оборони здійснять підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення з повітря ворожого десанту.

Резерви угрупування військ відпрацюють як марші до визначених районів нанесення вогневого ураження з морського узбережжя, так і практичні дії щодо запобігання висадки з кораблів.

Крім того, ми провели значний обсяг робіт з покращення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією,

– наголосив Наєв.

Тоді ж навчання у Криму проводитиме Росія

У середині березня на полігоні "Опук" в Криму держава-окупант проводитиме командно-штабне навчання. Задіять гвардійський десантно-штурмовий Кавказький казачий полк зі Ставрополя і гвардійський артилерійський полком з Анапи.

Як окупанти будуть тренуватися

Російські десантники збираються відпрацювати десантування особового складу і техніки на незнайомих майданчиках.

Там вони мають захопити об'єкти умовного противника.

Десантно-штурмові підрозділи ВДВ відпрацюють висадку на необладнане морське узбережжя.