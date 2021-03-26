Україна 9 разів намагалася зупинити обстріл біля Шумів, але Росія відмовлялася, – Арестович
Україна 9 разів намагалася зупинити ворожі обстріли біля Шумів на Донеччині. Однак Росія вперто не припиняла вогонь. Це призвело до загибелі 4 українських військових у п'ятницю, 26 березня.
Источник:24 канал
Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів назвав дії окупантів провокацією у чистому вигляді.
Зауважте Через загострення під Шумами українська делегація в ТКГ збирається на засідання
Наша сторона СЦКК 9 разів намагалася зупинити вогонь через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, але росіяни не припинили вогонь, незважаючи на отриману інформацію про те, що загинули наші військові,
– наголосив Арестович.
Трагедія біля Шумів: деталі
- 26 березня російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил України поблизу від населеного пункту Шуми.
- Внаслідок обстрілів загинули 4 українських героїв, ще 2 – отримали поранення. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.
- Пресслужба Операції Об'єднаних сил повідомила, що бойовики стріляли з мінометів калібру 82 міліметрів, заборонених мінськими домовленостями.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter