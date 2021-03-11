Укравтодор подписал договор о первом концессионном автобане
Укравтодор подписал соглашение о построении одной из первых концессионных дорог в Украине. Это станет шагом к строительству автобана Краковец – Броды – Ровно.
Источник:Фейсбук Дениса Шмыгаля
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине на протяжении 30 лет не построили ни одного автобана европейского уровня. Однако в рамках программы "Большая стройка" украинцы получат качественную инфраструктуру.
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По словам главы правительства, подписание меморандума станет первым шагом к строительству дороги Краковец – Броды – Ровно. Как он отметил, ее построят после открытого конкурса в рамках государственно-частного партнерства.
Уже через несколько лет можно будет добраться из Киева во Львов или в страны Европейского союза современным автобаном европейского уровня,
– подчеркнул премьер-министр.
Шмыгаль рассказал, что Укравтодор уже в 2021 году проведет международный тендер для строительства участка Северного обхода Львова.
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Как отметил глава Кабмина, тендер проведут в соответствии с правилами и требованиями МФО в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.
"Большая стройка": что известно
- "Большая стройка" – это совместный проект Владимира Зеленского и Кабинета Министров, который анонсировали осенью 2019 года.
- Целью программы является строительство необходимых объектов инфраструктуры по всей Украине.
- Проект реализуют за деньги из Государственного фонда регионального развития, поступления из местных бюджетов и деньги из COVID-фонда.
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