Укравтодор підписав договір про перший концесійний автобан
Укравтодор підписав угоду про побудову однієї з перших концесійних доріг в Україні. Це стане кроком до будівництва автобану Краковець – Броди – Рівне.
Источник:Фейсбук Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні впродовж 30 років не збудували жодного автобану європейського рівня. Однак у рамках програми "Велике будівництво" українці отримають якісну інфраструктуру.
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За словами очільника уряду, підписання меморандуму стане першим кроком до будівництва дороги Краковець – Броди – Рівне. Як він зазначив, її збудують після відкритого конкурсу в межах державно-приватного партнерства.
Вже за кілька років можна буде дістатися з Києва до Львова або до країн Європейського Союзу сучасним автобаном європейського рівня,
– наголосив прем'єр-міністр.
Шмигаль розповів, що Укравтодор вже у 2021 році проведе міжнародний тендер для будівництва ділянки Північного обходу Львова.
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Як зазначив глава Кабміну, тендер проведуть відповідно до правил та вимог МФО у рамках співробітництва з Європейським банком реконструкції і розвитку та Європейським інвестиційним банком.
"Велике будівництво": що відомо
- "Велике будівництво" – це спільний проєкт Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів, який анонсували восени 2019 року.
- Метою програми є будівництво необхідних об'єктів інфраструктури по всій Україні.
- Проєкт реалізовують за гроші з Державного фонду регіонального розвитку, надходження з місцевих бюджетів та гроші з COVID-фонду.
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