За годы войны на Донбассе Украину защищали почти 40 добровольческих батальонов. Впоследствии большинство бойцов перешли в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко напомнил, что уже 8-год наше государство находится в состоянии отражения вооруженной агрессии со стороны России".

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Кремлевские "горе-стратеги", просчитали якобы все, начиная от готовности так называемой "пятой колонны" активно действовать против собственного народа к разрушенному сектору безопасности государства,

– подчеркнул Кравченко.

Однако генерал-лейтенант отметил: "этим планам не суждено быть реализованными", ведь горе-стратеги просчитались в главном".

Они не учли, готовность украинцев "с оружием в руках защищать родную землю и не приняли во внимание тот несгибаемый казачий дух, который всегда наводил ужас на оккупантов".

В Украине 14 марта отмечают День добровольца. Кравченко отметил, что эту дату выбрали неслучайно.

Именно в этот день в 2014 году первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом.

По словам генерал-лейтенанта, "Вооруженные Силы Украины бок о бок с добровольцами и военнослужащими других воинских формирований одними из первых встали на защиту нашего государства".

Всего во время войны на востоке Украины принимали участие почти 40 добровольческих батальонов. Подавляющее большинство из них впоследствии перешли в состав Вооруженных сил Украины и других военных формирований, – сообщил Кравченко.

Однако, к сожалению, "во время боевых действий на востоке государства немало лучших сынов Украинского народа отдали свою жизнь за светлое будущее Родины".

Украинские добровольцы – это символ героизма, патриотизма и отваги,

– подытожил генерал-лейтенант.

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