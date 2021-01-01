Поздно вечером 31 декабря в Украине сел самолет с украинскими женщинами и детьми, которых вернули из лагерей для беженцев в Сирии. План их возвращения был согласован и координирован президентом Зеленским.

Матери и их дети находились в лагерях для беженцев "Аль-Холл" и "Рож", что на территории северо-восточной Сирии. Освобождение граждан Украины стало результатом спецоперации, к которой были причастны представители СБУ, разведки, МИД. Следовательно, самолет с эвакуированными в "Борисполе" встретили глава СБУ Иван Баканов, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец и ряд народных депутатов, передает пресс-служба ОП.

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Как проходила операция по возвращению украинок и их детей

В июне 2019 года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители СБУ.

Специалисты проверяли граждан, удерживаемых в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не выявила фактов причастности граждан к террористической деятельности.

В октябре того же года предложенный украинскими ведомствами план эвакуационных мероприятий был согласован президентом, но из-за обострения ситуации на территории Сирии эвакуацию украинцев пришлось отсрочить.

На возможность забрать украинцев негативно повлияла пандемия COVID-19. В связи с распространением коронавируса на территории Сирии и Ирака были введены значительные ограничения, в частности состоялось закрытие границ и прекратилось авиасообщение.

Вернуться к процессу эвакуации стало возможным лишь в конце 2020 года, когда стабилизировалась политика и эпидемическая ситуация в этих странах.

Возвращение украинских женщин из Сирии в Украину / Фото офис Президента, Эмине Джапарова в фейсбук

Как в Украине приветствовали возвращение женщин и детей из Сирии

Президент Зеленский

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Глава государства приветствовал возвращение украинских граждан домой и назвал это "одной из самых сложных задач последнего времени". Он подтвердил, что на пути эвакуации украинцев из Сирии становились и интенсивные боевые действия в стране, и пандемия COVID-19, впрочем, "вытащить своих" удалось.

Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии – это женщины с детьми. Несколько лет их содержали в ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью. Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан, какими бы они ни были и где бы ни попали в беду. Это аксиома,

– подчеркнул Зеленский.

Министр обороны Андрей Таран

Таран отметил, что война в Сирии коснулась очень многих людей, и среди них также оказались украинцы.

"Война всегда наносит вред наиболее уязвимым женщинам и детям. Абсолютно логичным было решение вернуть наших граждан, которые находились в лагере для беженцев", – отметил он.

МИД

Заместитель главы МИД Эмине Джапарова назвала возвращение украинок и их детей из Сирии "подарком, превыше всего".

"Две женщины – Алиме и Зарифе и семеро их детей вчера ночью приземлились в Киеве и сейчас находятся в безопасности. Вскоре они смогут вернуться к семьям и родственникам. У них впереди путь к адаптации в нормальную жизнь. В сирийских лагерях продолжают оставаться наши граждане. Процесс их возвращения на Родину не легкий, но обязательно состоится", – рассказала она.

Обратите внимание! Возвращенные женщины и дети оказались на территории Ирака и Сирии примерно с 2014 – 2015 года при разных обстоятельствах: уехали либо вместе с мужчинами, либо на работу. Там они в определенный момент оказались на территориях, подконтрольных "Исламскому государству".