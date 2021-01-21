После нескольких недель настоящей зимы в Украину пришло потепление. Впрочем, продлится оно недолго. После 26 января западные регионы снова накроют снегопады.

До 26 января по всей Украине будет тепло. Об этом глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Обратите внимание В Карпатах сохраняется угроза схода лавин: спасатели предупредили туристов

В некоторых областях столбики термометра даже ночью не будут опускаться ниже нуля. Теплее всего будет в оккупированном Крыму – вплоть до +11 днем. Потеплеет также на Херсонщине.

В субботу будет дождливо в западных регионах. Зато в воскресенье ливни пройдут почти по всей Украине – осадков не будет только на Днепропетровщине, Донецкой и Луганской областях.

Когда все же ждать похолодания

"Ухудшения погодных условий 25-26 января стоит ждать на Западе. Там будет интенсивный снегопад, метели и сильный ветер. Другие регионы это обойдет стороной", – подчеркнул Кульбида.

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 26 января, в западных областях ударят морозы. Днем температура там опустится до -1 градуса. В большинстве регионов выпадет дождь с мокрым снегом.



26 января 2021 года в Украине похолодает / Карта Укргидрометцентра

Кстати, по прогнозам народных синоптиков, самым холодным месяцем зимы будет февраль. Он может начаться с мощных снегопадов, которые продлятся почти до середины месяца.