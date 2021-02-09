В Украине вернут адаптивный формат карантина с разделением на зоны. Пока точной даты введения нет, однако известно: он будет несколько отличаться от предыдущего формата карантина.

Соответствующую форму карантина Минздрав будет предлагать ввести Кабмину, заявил на выступлении во время форума "Украина 30" главный санврач Виктор Ляшко.

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Сейчас мы предложим правительству новый светофор – зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля, может в конце февраля,

– сказал Ляшко.

По словам Ляшко, Украину планируют поделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности. Каждая из зон будет четким маячком: где ситуация стабилизируется, а где, наоборот, нужно принимать дополнительные меры.

Чем будет особен новый карантин

Разделение на зоны, по словам Ляшко, теперь не будет индикатором запретов или разрешений на деятельность определенных объектов, как это было при первом адаптивном карантине. Оно будет указывать на уровень подготовленности определенной территории и эпидситуации.

Они, в первую очередь, будут отчитываться и показывать, что есть риск дальнейшего развития эпидемии, что может привести к негативным последствиям,

– добавил он.

Ключевой вещью в новом адаптивном карантине, как говорит Ляшко, будет способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Он подчеркнул: сейчас медицинская отрасль намного сильнее, чем была в марте прошлого года.

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