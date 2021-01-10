Бывший спецназовец Игорь Макар, который обнародовал пленки по планированию убийства Павла Шеремета КГБ Беларуси, заявил, что об этих намерениях украинские спецслужбы знали еще в 2012 году. Заметим, что тогда у власти находился президент-беглец Виктор Янукович.

Макар передал американским дипломатам всю запись, которая у него была, и всю информацию с фамилиями. На прошлой неделе эту запись обнародовали на широкую общественность. О том, что Киев знал об угрозе для жизни Шеремета, Макар рассказал в интервью "Новой газете".

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Заметим, что на записи тогдашний председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев и двое сотрудников спецподразделения КГБ "Альфа" планировали убийства минимум 4 граждан Беларуси, которые находились за границей, в том числе – Павла Шеремета.

На вопрос журналиста, почему украинские спецслужбы не отреагировали на данные о подготовке убийства Шеремета, Макар ответить не смог. В то же время бывший белорусский спецназовец заверил, что еще в 2012 году информация была передана Украине, России и даже белорусскому МИД.

В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусское МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности председателя КГБ,

– уточнил Макар.

Обратите внимание! По словам экс-спецназовца, Шеремету угрожала опасность, поскольку он активно расследовал взрыв в минском метро в 2011 году, и был "раздражителем для диктаторского режима Беларуси".

Макар также рассказал, что получил запись от своих анонимных источников в КГБ Беларуси еще в 2012 году.

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Кто такой Игорь Макар? Это бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси, а теперь представитель гражданской инициативы "Белорусский народный трибунал". В "Алмаз" он служил с 1998 по 2004 год, а затем уволился. Позже уехал в Европу и попросил там политического убежища.

Пленки, касающиеся дела Шеремета: коротко