Украину могли предупреждать о планировании убийства Шеремета еще в 2012 году
Бывший спецназовец Игорь Макар, который обнародовал пленки по планированию убийства Павла Шеремета КГБ Беларуси, заявил, что об этих намерениях украинские спецслужбы знали еще в 2012 году. Заметим, что тогда у власти находился президент-беглец Виктор Янукович.
Макар передал американским дипломатам всю запись, которая у него была, и всю информацию с фамилиями. На прошлой неделе эту запись обнародовали на широкую общественность. О том, что Киев знал об угрозе для жизни Шеремета, Макар рассказал в интервью "Новой газете".
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Заметим, что на записи тогдашний председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев и двое сотрудников спецподразделения КГБ "Альфа" планировали убийства минимум 4 граждан Беларуси, которые находились за границей, в том числе – Павла Шеремета.
На вопрос журналиста, почему украинские спецслужбы не отреагировали на данные о подготовке убийства Шеремета, Макар ответить не смог. В то же время бывший белорусский спецназовец заверил, что еще в 2012 году информация была передана Украине, России и даже белорусскому МИД.
В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусское МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности председателя КГБ,
– уточнил Макар.
Макар также рассказал, что получил запись от своих анонимных источников в КГБ Беларуси еще в 2012 году.
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Кто такой Игорь Макар?Это бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси, а теперь представитель гражданской инициативы "Белорусский народный трибунал". В "Алмаз" он служил с 1998 по 2004 год, а затем уволился. Позже уехал в Европу и попросил там политического убежища.
Пленки, касающиеся дела Шеремета: коротко
- 4 января были обнародованы аудиозаписи, на которых слышно, что якобы спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность подорвать журналиста Павла Шеремета.
- Обнародовал записи бывший спецназовец Игорь Макар, после чего украинское МВД призвало его приехать в Киев для проведения следственных действий.
- По словам украинских силовиков, записи подтверждают версию следствия о причастности к делу подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Впрочем, сторона защиты категорически с этим не согласна.
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