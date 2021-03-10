В Украину приближают циклоны с северо-запада Европы. Так, с 12 марта территорию накроют циклоны Jozef и Klaus и атмосферные фронты.

В Украине ухудшится погода

В настоящее время Jozef и Klaus блокируют антициклон Luitgard. Он будет сдерживать мощный циклонический процесс еще 11 марта.

Читайте также Подъем воды в реках на Западе Украины: спасатели предупредили об угрозе

Уже с 12 марта погода изменится. Синоптики предупреждают о сильных осадках и ветрах.

Ожидается осложнение погоды, поэтому круговертям головы не удивляйтесь – идет смена воздушных масс,

– предупредила Диденко.

Она добавила, что 11 марта в Украине будет без осадков, однако ночью прогнозируют сильные морозы. В центральных областях температура воздуха опустится до -9...-14 градусов.

Что говорят в Укргидрометцентре

В Укргидрометцентре тоже предупреждают о резкой смене погоды 12 марта. Солнечное небо затянется тучами – будет падать дождь и снег.

Прояснения возможны только на востоке Украины и в Крыму. Однако воздух будет холодным.

В то же время в западных областях будет падать дождь, а кое-где и мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться на уровне +2...+6 градусов. Снежно будет на севере и в Киеве, температуру воздуха прогнозируют близкую к нулю.

Однако, уже 13 марта на небе появится солнце. Ясная погода будет в большинстве областей.



Прогноз погоды в Украине на 12 марта / Карта Укргидрометцентра