Отношения Украины и Евросоюза – будто заморозило. Денис Шмыгаль не смог достичь существенного прорыва за 3 дня официального визита в Брюссель.

Премьер приедет из столицы ЕС со стандартными заверениями еврочиновников в поддержке Украины на пути реформ. В то же время верховный представитель Евросоюза по вопросам безопасности и иностранных дел Хосеп Боррель отметил, что взаимные обязательства по усилению политической ассоциации и экономической интеграции – подтвердили.

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Соглашение об ассоциации подписали еще 6 лет назад, за это время как в Украине, так и в Евросоюзе произошло много изменений. Поэтому Киев надеялся на коренной пересмотр соглашения.

"Речь идет о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС. Это будет способствовать увеличению взаимного товарообмена и соответственно сближению экономик", – сказал Денис Шмыгаль.

Почему Брюссель не дает "зеленый свет"

Украина привезла в Евросоюз ряд предложений относительно новых сфер сотрудничества. Однако в Брюсселе не спешат давать зеленый свет, ведь – сначала хотят изучить нынешнее состояние взаимодействия.

Просмотр означает не только поиск новых сфер евроинтеграции, но и проверку имплементации. Поэтому мы начнем с ее оценки,

– отметил комиссар ЕС по вопросам соседства Оливер Варгеле.

О необходимости полной реализации соглашения об ассоциации сказали и в Европарламенте. Так же как еврокомиссары – евродепутаты упрекнули Украину в отсутствии значительного прогресса в борьбе с коррупцией.



В Европарламенте отметили необходимость полной реализации соглашения / Фото Укринформ

Развитие отношений с Европой

Поэтому в Европарламенте также не видят оснований для перехода на новый уровень отношений с Киевом. Депутат Пятрас Ауштрявичус сказал, что подписан контракт, в котором достаточно четкие условия для членства в ЕС, в частности:

политическая демократия;

рыночная экономика;

верховенство права.



Одно из условий контракта – верховенство права / Фото Укринформ

По словам эксперта Украинского института будущего Илии Кусы, условия относительно соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной – асимметричные, то есть они более выгодны Европе. В то же время она заинтересована в развитии отношений с Украиной.

► Во-первых, европолитики заинтересованы в безопасности на своих границах, а Украина сдерживает российскую агрессию.

► Во-вторых, Евросоюзу необходимо сырье, в соглашении об ассоциации четко указаны все квоты на него – впрочем Украине они не всегда выгодны.

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Украине стоит избавиться от иллюзий относительно ЕС

Сейчас внешнеполитические интересы и ресурсы ЕС направлены на преодоление коронакризиса, поэтому Украине следует самой начать преодолевать внутренние проблемы.

Фетиш вокруг Европы нужно заканчивать. Когда вы постоянно повторяете одно и то же – оно не осуществляется и очень часто это приводит к разочарованию,

– сказал Илия Куса.

Внутри страны нужно сформировать сильное гражданское общество, а еще – выводить экономику из сырьевой ориентации на создание высокотехнологичных продуктов, тогда в Брюсселе будут сами заинтересованы в оживлении сотрудничества с Киевом.