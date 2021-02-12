Украину – не ждут: почему отношения с ЕС не переходят на новый уровень
Отношения Украины и Евросоюза – будто заморозило. Денис Шмыгаль не смог достичь существенного прорыва за 3 дня официального визита в Брюссель.
Источник:24 канал
Премьер приедет из столицы ЕС со стандартными заверениями еврочиновников в поддержке Украины на пути реформ. В то же время верховный представитель Евросоюза по вопросам безопасности и иностранных дел Хосеп Боррель отметил, что взаимные обязательства по усилению политической ассоциации и экономической интеграции – подтвердили.
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Соглашение об ассоциации подписали еще 6 лет назад, за это время как в Украине, так и в Евросоюзе произошло много изменений. Поэтому Киев надеялся на коренной пересмотр соглашения.
"Речь идет о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС. Это будет способствовать увеличению взаимного товарообмена и соответственно сближению экономик", – сказал Денис Шмыгаль.
Почему Брюссель не дает "зеленый свет"
Украина привезла в Евросоюз ряд предложений относительно новых сфер сотрудничества. Однако в Брюсселе не спешат давать зеленый свет, ведь – сначала хотят изучить нынешнее состояние взаимодействия.
Просмотр означает не только поиск новых сфер евроинтеграции, но и проверку имплементации. Поэтому мы начнем с ее оценки,
– отметил комиссар ЕС по вопросам соседства Оливер Варгеле.
О необходимости полной реализации соглашения об ассоциации сказали и в Европарламенте. Так же как еврокомиссары – евродепутаты упрекнули Украину в отсутствии значительного прогресса в борьбе с коррупцией.
В Европарламенте отметили необходимость полной реализации соглашения / Фото Укринформ
Развитие отношений с Европой
Поэтому в Европарламенте также не видят оснований для перехода на новый уровень отношений с Киевом. Депутат Пятрас Ауштрявичус сказал, что подписан контракт, в котором достаточно четкие условия для членства в ЕС, в частности:
- политическая демократия;
- рыночная экономика;
- верховенство права.
Одно из условий контракта – верховенство права / Фото Укринформ
По словам эксперта Украинского института будущего Илии Кусы, условия относительно соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной – асимметричные, то есть они более выгодны Европе. В то же время она заинтересована в развитии отношений с Украиной.
► Во-первых, европолитики заинтересованы в безопасности на своих границах, а Украина сдерживает российскую агрессию.
► Во-вторых, Евросоюзу необходимо сырье, в соглашении об ассоциации четко указаны все квоты на него – впрочем Украине они не всегда выгодны.
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Украине стоит избавиться от иллюзий относительно ЕС
Сейчас внешнеполитические интересы и ресурсы ЕС направлены на преодоление коронакризиса, поэтому Украине следует самой начать преодолевать внутренние проблемы.
Фетиш вокруг Европы нужно заканчивать. Когда вы постоянно повторяете одно и то же – оно не осуществляется и очень часто это приводит к разочарованию,
– сказал Илия Куса.
Внутри страны нужно сформировать сильное гражданское общество, а еще – выводить экономику из сырьевой ориентации на создание высокотехнологичных продуктов, тогда в Брюсселе будут сами заинтересованы в оживлении сотрудничества с Киевом.
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