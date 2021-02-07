В Украину снова вернулась морозная, снежная зима. В западных, северных и центральных областях – мощные снегопады. Водителей просят быть осторожными из-за гололеда и налипания снега.

Самая сложная ситуация 7 февраля в западных регионах.

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На Львовщине и Ивано-Франковщине – значительные снегопады и шквальный ветер, скоростью – 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – желтый.

На Закарпатье к снегу добавился еще и дождь. На дорогах – гололедица.

​Непогода в Украине 7 февраля / данные Укргидрометцентра

8 февраля ситуация с погодой не улучшится

8 февраля в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях – метели, снежные заносы. Прирост снега составит 20 – 30 сантиметров. Во Львовской, Ровненской и Волынской областях – сразу 30 – 40 сантиметров.

На Прикарпатье и Закарпатье, в южных регионах, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях – снег будет идти вместе с дождем. Из-за этого на автодорогах – гололедица и налипание мокрого снега.

Пострадает от снегопадов и столица. В Киеве 8 февраля сильный снег, ветер, снежные заносы. Прирост снежного покрова достигнет 15-20 сантиметров. На дорогах тоже гололедица.

По всей Украине – снижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до -13...-16. Днем показатели тоже будут со знаком "минус". Теплее всего на Одесщине, Запорожье и в Крыму -1...-3.

Важно! В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что такие погодные условия могут привести к перебоям с энергоснабжением. Пробки могут возникнуть на автодорогах Ровненщины, Волыни и Львовщины .



​Что делать во время гололеда / инфографика 24 канала