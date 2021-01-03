В течение первой половины дня 3 января в Украине будет довольно туманно, что может создать опасную ситуацию на дорогах. Водителям следует быть осмотрительными и осторожными.

Кроме того, на дорогах будет мокро. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

Кстати Прогноз погоды на 3 января: будет облачно и немного похолодает

Такая ситуация охватила большую часть Украины еще с утра. Однако дороги не перекрыты. Автомобильные пути обрабатывают противогололедными материалами. На дорогах работают 594 рабочих и 464 единицы техники.

Кстати, средняя температура воздуха днем составит -2...+1 градусов, на Юге – +1...+3. Осадков не ожидают.

Что делать водителям во время гололеда

Водителям необходимо выбирать умеренную скорость и следить за безопасной дистанцией между транспортом;

Важно учитывать особенности и состояние авто, а также дорог;

Особое внимание стоит уделить проезду по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно там наиболее вероятна гололедица;

От любых рискованных маневров лучше отказаться;

Если есть возможность, поездку лучше перенести на светлое время суток;

Во время сложной погоды, не рекомендуют выезжать на дальние расстояния;

Однако, когда дальняя дорога необходима, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.

Советы для водителей / инфографика 24 канала