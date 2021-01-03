Украину накрыл туман: водителей предупреждают об опасности
В течение первой половины дня 3 января в Украине будет довольно туманно, что может создать опасную ситуацию на дорогах. Водителям следует быть осмотрительными и осторожными.
Кроме того, на дорогах будет мокро. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".
Кстати Прогноз погоды на 3 января: будет облачно и немного похолодает
Такая ситуация охватила большую часть Украины еще с утра. Однако дороги не перекрыты. Автомобильные пути обрабатывают противогололедными материалами. На дорогах работают 594 рабочих и 464 единицы техники.
Кстати, средняя температура воздуха днем составит -2...+1 градусов, на Юге – +1...+3. Осадков не ожидают.
Что делать водителям во время гололеда
- Водителям необходимо выбирать умеренную скорость и следить за безопасной дистанцией между транспортом;
- Важно учитывать особенности и состояние авто, а также дорог;
- Особое внимание стоит уделить проезду по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно там наиболее вероятна гололедица;
- От любых рискованных маневров лучше отказаться;
- Если есть возможность, поездку лучше перенести на светлое время суток;
- Во время сложной погоды, не рекомендуют выезжать на дальние расстояния;
- Однако, когда дальняя дорога необходима, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.
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