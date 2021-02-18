Комитет Верховной Рады одобрил отмену законопроекта об отмене сезонного перехода на летнее и зимнее время. В документе говорится, что вся Украина может перейти на единое киевское время.

Комитет по вопросам экономического развития одобрил законопроект об исчислении времени в Украине.

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Документ предлагает установить в Украине общее время, которое соответствует второму часовому поясу UTC (UA) 2.

Автором документа от "Слуги народа" является нардеп Руслан Стефанчук.

По словам политика, переход на летнее и зимнее время уже давно не выгодно для экономики. И единственные его последствия – это нарушение биоритмов у людей.

Реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-то экономии не приходится,

– отметил Стефанчук.

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