Украину могут навсегда перевести на единое киевское время: что это значит
Комитет Верховной Рады одобрил отмену законопроекта об отмене сезонного перехода на летнее и зимнее время. В документе говорится, что вся Украина может перейти на единое киевское время.
Источник:24 канал
Комитет по вопросам экономического развития одобрил законопроект об исчислении времени в Украине.
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Документ предлагает установить в Украине общее время, которое соответствует второму часовому поясу UTC (UA) 2.
Автором документа от "Слуги народа" является нардеп Руслан Стефанчук.
По словам политика, переход на летнее и зимнее время уже давно не выгодно для экономики. И единственные его последствия – это нарушение биоритмов у людей.
Реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-то экономии не приходится,
– отметил Стефанчук.
Что еще сказал "Слуга народа"
- Не существует никакого обоснования, что перевод часов позволяет сэкономить электроэнергию.
- Это подтвердили исследования Европарламента, Национальной академии наук Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины.
- В то же время власть готова идти на компромисс. В случае необходимости в законопроект ко второму чтению могут внести определенные изменения. В частности, о предоставлении некоторым территориальным общинам права вводить региональное рабочее время.
- Такое решение Стефанчук объяснил тем, что Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатские области находятся в других часовых поясах.
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