Синоптики прогнозируют, что 19 февраля в Украине ударят сильные морозы. Кое-где отметки на термометрах опустятся до -26 градусов.

Такие низкие температуры будут фиксировать ночью. Днем же в большинстве областей Украины будет немного теплее.

Читайте также Морозы отступят, но радоваться скорой весне рано: прогноз синоптиков

Где будет холоднее всего

В западных областях, кроме Волыни и Ровненщины, на Днепропетровщине, в Кропивницком с районами и на Востоке Украины предполагается ночью -14...-20 градусов.

В южной части Украины и на Закарпатье -9...-15 градусов.

Какой будет температура днем

В большинстве регионов днем столбики термометров будут колебаться в пределах -7...-12 градусов. На Западе и Юге – -1...-7 градусов.

Осадки в Украине 19 февраля маловероятны, лишь ночью на Приазовье пройдет снег с метелями. Там также будет сильный ветер.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода. Ночью в столице -18...-22 градуса, на окраинах ниже. Днем предполагается около 10 градусов мороза.

А дальше начнется оттепель и потепление до "плюсов". И хотя ситуация будет непростой – все же резкая смена погоды, однако вся эта морозная темная печальная тревога тяжелых февральских дней приближает нас грядущим потеплением к весне,

– подытожила Наталья Диденко.

Обратите внимание! В ночь с 16 на 17 февраля в Черкассах зафиксировали самую низкую во всей Центральной Европе температуру. Там было аж -29,3 градуса мороза.