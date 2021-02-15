Синоптики прогнозируют, что уже 16 февраля в Украину придут морозы. Местами столбики термометров опустятся до -20 градусов.

Такие низкие температуры будут фиксировать ночью. Днем же в большинстве областей Украины будет немного теплее.

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Где ждать непогоду

16 февраля синоптики прогнозируют холодную погоду. Ночью температура может опускаться до -16...-21 градуса.

Холоднее всего будет на северо-востоке , где столбики термометров покажут до -26 градусов ночью и -8...-13 градусов днем.

, где столбики термометров покажут и -8...-13 градусов днем. На Закарпатье температура днем будет держаться на уровне -3...-8 градусов. Но уже 17 февраля температура ночью опустится до -14...-19 градусов.

температура днем будет держаться на уровне -3...-8 градусов. Но уже 17 февраля температура ночью опустится до -14...-19 градусов. В Киеве и области 16 февраля ночью ожидается -16...-21 градус ночью, а днем будет -8...-13 градусов.

В то же время существенных осадков 16 – 17 февраля не прогнозируют. Однако в Житомирской и Винницкой областях возможен небольшой снег. Водителям следует быть осторожными на дорогах, ведь возможна гололедица.

А вот уже 18 и 19 февраля в Украине снова будет снежить. Небольшой снег прогнозируют в восточных и юго-восточных областях.

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Какой будет погода 15 февраля

В понедельник, 15 февраля, синоптики прогнозируют небольшой снег в западных и северо-западных регионах.

На дорогах будет гололедица, а порывы ветра местами будут достигать 12 метров в секунду.

На севере морозы ударят ночью, в Сумах прогнозируют аж -16...-18 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине подрастет атмосферное давление, существенные осадки будут маловероятны.

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