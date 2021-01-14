В течение 15 – 19 января в Украине станет значительно холоднее. Морозы будут надвигаться постепенно, поэтому на Крещение столбики термометров местами опустятся до -20.

Морозы накроют всю территорию Украины. Теплее всего традиционно будет на юге, но и там стоит ждать -8...-10 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Что прогнозируют синоптики

Станет ощутимо холоднее уже 15 января. Тогда средняя температура воздуха будет достигать -9...-11 градусов. Несколько теплее будет в южных и восточных регионах – -1...-4 градуса. Кроме того, почти во всех областях Украины будет снежить.

Подморозит и 16 января. Температура воздуха преимущественно опустится до -12...-14 градусов. Однако в целом прогнозируют безоблачный, солнечный день.

В течение 17 января температура воздуха будет держаться на уровне -11...-13 градусов. Снег обещают только на Западе.

Лютые морозы

Сильные морозы придут в Украину с 18 января. Несмотря на солнце, днем температура воздуха будет около -14 градусов, а ночью будет опускаться до -20, особенно на Западе. В Центре и на Востоке дневная температура будет достигать до -13 градусов, на Севере – -14, а на Юге – -10. Осадки на всей территории Украины не прогнозируют.

В Киеве столбики термометров днем покажут -11...-13 градусов, а ночью – -17...-19.

Такая же погода продержится и на Крещение, 19 января.