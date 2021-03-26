В Украину идут дожди и тепло: где ждать осадков
Украину в конце покидают снегопады, их постепенно заменят дожди. В большинство регионов страны идет потепление, которое будет сопровождаться осадками.
Источник:Укргидрометцентр
В течение 27 – 30 марта воздух в Украине прогреется, поэтому на улице будет ощущаться настоящая весна. Какой будет погода – читайте дальше.
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27 марта
В субботу в Украине прогнозируют ясную погоду, без осадков. Теплее всего будет на Западе – на Львовщине, Буковине и Прикарпатье температура воздуха днем прогреется до +14 градусов.
В то же время в других регионах дневная температура будет колебаться в пределах + 8...+13 градусов. Холоднее всего будет на севере, востоке и в оккупированном Крыму.
28 марта
В воскресенье ясная погода в Украине изменится на дождливую. Осадки прогнозируют в большинстве областей, кроме восточных и южных. Температура в некоторых регионах опустится до + 7 градусов.
Где не будет дождливо:
- Сумщина;
- Харьковщина;
- Полтавщина;
- Днепропетровщина;
- Луганщина;
- Донетчина;
- Херсонщина;
- оккупированный Крым;
- Запорожская область.
29 марта
В начале новой недели в западные регионы вернется ясная погода. В понедельник дожди накроют теперь уже Центр ( кроме Киевщины), Север, Восток, а также Юг.
29 марта большинство регионов накроют дожди / Карта Укргидрометцентра
Температура воздуха будет колебаться от +7 в Сумах, Полтаве, Харькове, Кропивницкий, Запорожье, Донецке и Крыму до +12 на Закарпатье и Львовщине.
30 марта
Во вторник осадков стоит ожидать жителям Запада и Востока. При этом, в Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом.
Там температура воздуха опустится до +2...+6 градусов. В других украинских областях будет ясно. Теплее всего традиционно на Львовщине в соседних регионах.
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