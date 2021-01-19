Уже в ближайшие дни в Украине следует ожидать значительное ослабление ночных морозов и повышение дневной температуры. В то же время синоптики сообщают об оттепели.

Когда будет потепление

О повышении дневной температуры до оттепели сообщили в Украинском гидрометцентре. По данным синоптиков, теплеть уже начнет 21 – 22 января.

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На днях преимущественно будет без осадков и солнечно. Лишь в Карпатском регионе 21 января выпадет небольшой снег, а 22 числа – небольшой дождь.

Какой будет температура 21 января

На всей Правобережной Украины днем будет преобладать плюсовая температура. Максимально столбики термометров поднимутся на Закарпатье, Буковине и в Крыму – +5 ... +7. А холоднее всего будет на Херсонщине, Николаевщине и северо-западе, где температура поднимется +2 ... +4.

Что до Левобережья, то термометры преимущественно будут показывать температуру со знаком "минус". Только до +1 может доходить на Кировоградщине, в Киевской и Черкасской областях. А холоднее всего будет на Луганщине – - 8 ... -10.



Прогноз погоды в Украине на 21 января / Данные Укргидрометцентра

Что синоптики говорят про 22 число

Уже в пятницу станет намного теплее. Плюсовую температуру днем можно будет наблюдать на всей территории Украины. На этот раз самым теплым будет Крым – +7 ... +9. А самой холодной точкой останется Луганск, где температура поднимется до -1 ... +1.

На остальной же территории Украины столбики термометров в среднем покажут 3 ... 6 градусов тепла. Правда, в Сумской и Харьковской областях воздух прогреется максимум до +2.

Прогноз погоды в Украине на 22 января / Данные Укргидрометцентра

С подробным прогнозом погоды на 20 января можете ознакомиться по этой ссылке.