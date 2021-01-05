Циклон Ahmet подойдет к Украине с юго-западной стороны Европы 5 января. Он принесет дождь и мокрый снег. Ухудшения погодных условий следует ожидать в западных, а также южных областях.

В большинстве областей максимальная температура составит +1...+5 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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Какие регионы будут страдать от циклона

Циклон Ahmet придет к жителям:

Западной Украины;

Одесщины;

Николаевщины;

Винниччины;

Житомирщины;

Киевщины;

Черкасщины.

На остальной территории Украины существенные осадки вряд ли будут. Будет падать преимущественно дождь, при приближении температуры к более низким значениям возможен местами мокрый снег,

– написала Диденко.

Какая температура будет 6 января

На востоке страны будет 0...+3 градуса. В большинстве областей максимальная температура составит +1...+5 градусов. Теплее всего будет в западных и южных областях – +4...+9 градусов.

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