В Украину надвигается циклон Ahmet: он принесет дождь и мокрый снег
Циклон Ahmet подойдет к Украине с юго-западной стороны Европы 5 января. Он принесет дождь и мокрый снег. Ухудшения погодных условий следует ожидать в западных, а также южных областях.
В большинстве областей максимальная температура составит +1...+5 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
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Какие регионы будут страдать от циклона
Циклон Ahmet придет к жителям:
- Западной Украины;
- Одесщины;
- Николаевщины;
- Винниччины;
- Житомирщины;
- Киевщины;
- Черкасщины.
На остальной территории Украины существенные осадки вряд ли будут. Будет падать преимущественно дождь, при приближении температуры к более низким значениям возможен местами мокрый снег,
– написала Диденко.
Какая температура будет 6 января
На востоке страны будет 0...+3 градуса. В большинстве областей максимальная температура составит +1...+5 градусов. Теплее всего будет в западных и южных областях – +4...+9 градусов.
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Какой будет погода на рождественские праздники
- По словам Диденко, в Сочельник будет сыро и облачно.
- На Рождество в Украину прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра.
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